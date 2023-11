Calcio Eccellenza, nona giornata: ultima chiamata per Tolentino e Maceratese, la capolista a Filottrano

ANCONA – Tra Coppa e campionato, il calendario di Eccellenza è sempre più fitto. Domenica 5 novembre si scende in campo per la nona giornata. Prima però un doveroso passo indietro.

I match infrasettimanali

Quattro formazioni sono scese in campo ieri, mercoledì 1 novembre. Per quanto riguarda il campionato, Montegranaro e Civitanovese si sono incrociate per il recupero della settima giornata. Pari a reti bianche, che conferma i rossoblu al secondo posto solitario della classifica, a -2 dalla capolista Urbino. Nell’altra gara, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia Eccellenza, fase marchigiana, l’Osimana ha sbancato il campo del Montecchio Gallo 2-0. Accesso in finale quasi ipotecato per i senzatesta. Ritorno previsto mercoledì 15 novembre a Osimo. Dall’altra parte del tabellone, sempre mercoledì 15 novembre si giocherà l’andata tra Maceratese e Montegranaro. Ritorno mercoledì 29 novembre in casa gialloblu.

Le gare del weekend

Torniamo al campionato, c’è la nona giornata in arrivo. Spicca il big match tra le deluse Tolentino e Maceratese. Ultima chiamata per entrambe. La capolista Urbino fa visita al Castelfidardo. Il Montecchio Gallo vuole avvicinare le zone nobili e ospita l’Urbania. L’Azzurra Colli cerca la svolta sul campo del Montegranaro. Completano il programma gare di Eccellenza: Sangiustese VP-Civitanovese, Montegiorgio-Chiesanuova, Montefano-Osimana e Jesina-Monturano.