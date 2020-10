Eccellenza, non solo Anconitana-Vigor Senigallia in questo weekend di campionato

Anche la seconda giornata si giocherà a porte chiuse per effetto dell'ultimo Dpcm. Occhi puntati sulla sfida del Del Conero. In anticipo c'è Grottammare- Biagio Nazzaro Chiaravalle

ANCONA- Archiviata la prima giornata del campionato di Eccellenza marchigiana 2020-2021, in questo weekend tutte le diciotto formazioni del massimo campionato regionale saranno di nuovo regolarmente in campo. Spalti ancora vuoti, per effetto del Dpcm in vigore fino al 7 ottobre, con la speranza di ricominciare ad intravedere tifosi sulle gradinate nel minor tempo possibile. Fatta eccezione per l’anticipo Grottammare – Biagio Nazzaro Chiaravalle (sabato alle 15.30) tutto il resto della giornata si giocherà domenica alle 15.30. I fari sono puntati, principalmente, su Anconitana – Vigor Senigallia in programma al Del Conero.

Questo il quadro con le designazioni arbitrali: Anconitana-Vigor Senigallia (Piovesan di Treviso), Atletico Gallo Colbordolo – Urbania (Cardelli di Pesaro), Atletico Ascoli-Urbino (Serenellini di Ancona), Fabriano Cerreto – Atletico Azzurra Colli (Rogani di Macerata), Grottammare-Biagio Nazzaro Chiaravalle (Sarnari di Macerata), Servigliano – Forsempronese (Salvatori di Macerata), Sangiustese – Marina (Ercoli di Fermo), Valdichienti Ponte – Jesina (Ubaldi di Fermo).

Mercoledì 7 ottobre sarà la volta anche del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza con la prima sfida dei triangolari qualificazione (le restanti si disputeranno il 21 ottobre e il 4 novembre).