Calcio, bentornata Eccellenza: Montefano-Urbino big match, Civitanovese a Tolentino

ANCONA – Il campionato di calcio di Eccellenza torna per non andarsene più. Siamo ufficialmente dentro al rush finale, le ultime quattro giornate si disputano ad aprile. Si parte domenica 7 e la carne al fuoco non manca.

Il Montefano ha vissuto le due settimane di break in vetta solitaria, per la prima volta nella sua storia, e si prepara alla visita dell’Urbino, quarta forza del girone che può accorciare a -1 sui viola. La Civitanovese, relegata al secondo posto prima della pausa, cerca riscatto a Tolentino. Il terzo incomodo Chiesanuova è ospite del Monturano, alla pazza ricerca di punti salvezza.

Scontro playoff al Mancini, c’è Castelfidardo-Maceratese. Sperano in un doppio rallentamento le altre due in lotta per un posto in griglia, Montecchio Gallo e Montegranaro. I pesaresi accolgono il fanalino Azzurra Colli, i gialloblu ricevono il Montegiorgio. Completano il programma di Eccellenza: il derby Jesina-Osimana e Sangiustese VP-Urbania.

CLASSIFICA DI ECCELLENZA: Montefano 48, Civitanovese 47, Chiesanuova 45, Urbino 44, Castelfidardo 42, Maceratese 39, Montegranaro 39, Montecchio Gallo 39, Osimana 37, Urbania 35, Tolentino 33, Jesina 27, Sangiustese VP 21, Monturano 19, Montegiorgio 19, Azzurra Colli 16.