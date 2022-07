Calcio Eccellenza, il Marina è scatenato: dopo Sbarbati, ecco Pierandrei e Nacciarriti

ANCONA – Il Marina fa la voce grossa nel mercato di Eccellenza, mentre Castelfidardo e Atletico Ascoli credono nel ripescaggio.

Il sodalizio biancoazzurro annuncia colpi da novanta a raffica. Il direttore sportivo Marco Santini ha convinto diversi giorni fa il centravanti Lorenzo Sbarbati e il centrocampista Tommaso Gregorini, ma non è sembrato affatto appagato. Il Marina ha infatti ufficializzato altri due innesti di enorme spessore: Riccardo Pierandrei (attaccante) ed Enrico Nacciarriti (centrocampista, jolly). Per entrambi si tratta di un ritorno, Pierandrei quest’anno ha vestito la maglia della Biagio Nazzaro, Nacciarriti quella della Vigor Senigallia, vincendo il campionato di Eccellenza da protagonista.

Nel frattempo, Castelfidardo e Atletico Ascoli scopriranno nelle prossime ore il primo esito delle domande di ripescaggio in Serie D presentate a inizio mese. Qualora venissero accettate, le ambizioni dei due sodalizi marchigiani continuerebbero a crescere ma l’esito definitivo verrà poi emesso solamente ad agosto inoltrato. «Ci sono buone possibilità di partecipare al prossimo campionato di D – dice il presidente fidardense Franco Baleani -, ma è presto per dirlo con certezza. Ne sapremo di più tra fine luglio e inizio agosto. Di certo, gran parte dei giocatori, dei fedelissimi, resteranno con noi. Nella peggiore delle ipotesi, punteremo a fare bene in Eccellenza».