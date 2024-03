Eccellenza: vola in testa il Montefano, passo falso della Civitanovese

Sorride mister Mariani che con il suo Montefano vola in testa alla classifica a quota 48 punti. Decisiva la vittoria per 0 a 1 all’Helvia Recina sulla Maceratese. Grazie alla rete splendida di Alla nel finale, i viola ora si ritrovano primi in testa. Complice il passo falso della Civitanovese che non brilla particolarmente e cade al Polisportivo Comunale. Decisiva la rete di Sidorenko nel primo tempo che regala a mister Giuliodori ed al suo Castelfidardo il sesto risultato utile consecutivo. Chi ne ha approfittato è il Chiesanuova che in casa schianta il Montegranaro per 4 a 1 e si rifà sotto per la corsa al titolo.

Torna a vincere dopo più di un mese anche l‘Osimana che grazie a Fermani supera di misura l’ostacolo Monturano Campiglione. Discorso analogo per l’Urbino che conferma l’ottimo periodo di forma e strappa tre punti playoff all’ormai irriconoscibile Jesi.

Vittoria larga per la Sangiustese che, nelle mura del fanalino di coda Azzurra Colli, passa per 3 a 0. Non va oltre il pari per 0 a 0 invece il Montecchio che esce dalla zona playoff per colpa, o merito, dipende dalla prospettiva, del Montegiorgio che invece strappa un punto importante in chiave salvezza. 1 a 1 tra Urbania e Tolentino che non muove la classifica e fa rimanere entrambe le formazioni all’interno della zona franca dell’Eccellenza.