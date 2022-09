Eccellenza, buona la prima della Maceratese. Osimana a valanga, male il Porto Sant’Elpidio

Jesina e Atletico Ascoli non si pungono, come Fossombrone e Fabriano Cerreto. Blitz dell'Azzurra Colli

ANCONA – Il campionato di Eccellenza è tornato. Buona la prima per la Maceratese, che supera l’Atletico Gallo 2-1 davanti al proprio pubblico. Il successo più netto è quello dell’Osimana, capace di espugnare Porto Sant’Elpidio 3-0.

Bene anche l’Azzurra Colli, basta un rigore di Ciabuschi per passare a Castelfidardo 1-0. Debutto da sogno per la cenerentola Chiesanuova, che batte 1-0 il Montefano. Sorride anche l’Urbino che ha la meglio sul Valdichienti Ponte (1-0). Non si pungono invece Jesina e Atletico Ascoli (0-0), ma anche Fossombrone–Fabriano Cerreto termina a reti inviolate. Successo esterno della Sangiustese, che si impone 2-0 a Marina.