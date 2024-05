ANCONA – Benvenuti al post-season del campionato di calcio di Eccellenza. Domenica 5 maggio sono previste tre gare, dalla posta in palio pesantissima.

Eccellenza, i playoff

Kick off fissato alle 16.30, in contemporanea. La seconda classificata Montefano riceve la visita dell’Urbino, ma non in casa viola, bensì al Tubaldi di Recanati (per questioni di ordine pubblico). Dall’altra parte del tabellone, la seconda semifinale è Chiesanuova–Castelfidardo. Location variata anche qui, si gioca al Villa San Filippo di Monte San Giusto. In questi playoff Montefano e Chiesanuova partono con un notevole vantaggio: in caso di parità, dopo gli eventuali tempi supplementari, passerebbero il turno a differenza di Urbino e Castelfidardo, costrette a vincere entro i tempi regolamentari o negli extra-time.

Le due vincenti si affronteranno sette giorni dopo per decretare la vincente dei playoff regionali di Eccellenza, che accederà al tabellone nazionale, con in palio un posto in Serie D.

Spareggio retrocessione

Monturano e Azzurra Colli si giocano, invece, l’accesso ai playout. Entrambe sono arrivate ultime in campionato e lo spareggio di domenica decreterà chi retrocede direttamente in Promozione.

Qui si tratta di gara secca, prevista alle ore 16 al Veccia di Cupra Marittima. In caso di pareggio, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. La vincente affronterà la Jesina, a Jesi, nel playout previsto sette giorni dopo.

L’altro playout vede contrapposte Montegiorgio e Sangiustese VP. Domenica 12 maggio, Jesina e Montegiorgio godranno del fattore casalingo e degli stessi vantaggi di Montefano e Chiesanuova sopracitati.