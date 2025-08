Calcio Eccellenza Marche, i risultati delle amichevoli: le sorprese abbondano

ANCONA – Un sabato pomeriggio intenso, ricco di spunti positivi ma anche meno per le formazioni di calcio di Eccellenza. Svariate realtà del massimo campionato regionale sono scese in campo per le prime amichevoli del pre-season 2025-2026.

Montecchio Gallo rimandato

È calcio d’agosto ma il debutto di mister Stefano Protti non è dei migliori: il Montecchio Gallo è caduto 2-0 sul campo del Misano, formazione che milita in Promozione Emilia-Romagna (girone D). Sconfitta anche per il Montefano del nuovo tecnico Lorenzo Bilò, la sua ex Recanatese (Serie D) si è imposta 4-0 al Tubaldi. Non sorride nemmeno l’Urbino, superato 2-1 dal Fossombrone (Serie D). Ai ducali non è bastata la rete su rigore di Fiorani.

Pareggio di prestigio per l’Osimana, che ha impattato 2-2 con la Vigor Senigallia (Serie D). I giallorossi sono volati addirittura sul doppio vantaggio, griffato Gigli e Manini. Pari e patta anche per il Chiesanuova con il Settempeda (Promozione B), a reti inviolate.

Il Montegranaro non ha trovato la via della rete ed è uscito sconfitto all’inglese dal test con il Castelfidardo (Serie D). Bene la Sangiustese VP che si è imposta 2-0 sul Monticelli (Promozione B). A segno Strupsceki e Masi. Test in famiglia per il Trodica.