Eccellenza, l’Osimana non sbaglia mai. Super Atletico Ascoli e Valdichienti Ponte

La squadra di mister Roberto Mobili supera 3-1 la Maceratese e guida la classifica in solitaria. I risultati delle altre partite di oggi

ANCONA – L’Osimana comanda il campionato di Eccellenza. La squadra di mister Roberto Mobili guida la graduatoria in solitaria.

I senzatesta superano 3-1 la Maceratese in un grande classico del calcio nostrano e salgono a quota 10 punti. Alle spalle dei giallorossi, ecco Valdichienti Ponte e Urbino a 9. I ducali si impongono 2-0 con il Castelfidardo, ancora a secco. I ragazzi del tecnico Bolzan invece travolgono 4-1 l’Atletico Gallo, registrando il secondo poker consecutivo in campionato.

Risultati positivi anche per Atletico Ascoli e Fabriano Cerreto. I piceni vincono il big match di giornata contro il Fossombrone 2-1. I cartai invece mantengono l’imbattibilità contro il Marina (2-2). Pari e patta tra Montefano e Jesina, 1-1. Colpaccio del Chiesanuova che ci sta prendendo gusto, i biancorossi passano 1-0 sul campo dell’Azzurra Colli. Affermazione anche per la Sangiustese, vincente 2-1 con il Porto Sant’Elpidio, fermo a zero.