JESI – La Jesina al Carotti batte l’Azzurra Colli e si riavvicina alla classifica che conta. Decisiva una doppietta di Perri, per i leoncelli l’ultimo successo era quello di oltre un mese fa, il 7 novembre, con la Biagio Nazzaro.

“Vicini agli operai della Caterpillar”, lo striscione dei tifosi allo stadio Carotti di Jesi

Senza Sampaolesi, Rossi, Domenichetti e lo squalificato Martedì, la Jesina recupera nel trio di difesa Mistura. Si parte e l’attenzione va alla curva leoncella, che solleva e lascerà poi esposto per tutta la gara lo striscione «Vicini agli operai della Caterpillar». La partita si accende dopo i primi 20’: al 23’ punizione di Jachetta e testa di Mistura che cerca la porta e trova la deviazione in corner. Sulla battuta, numero a destra di Jachetta che si libera e pennella sotto rete l’assist per la testa di Perri, 1-0. L’Azzurra Colli si vede a 33’, Renzi è in posizione dubbia ma Minerva esce ad anticiparlo fuori dai 16 metri. Al 37’, sull’episodio che in campo porta al giallo per Giovannini, l’assistente all’altro capo del rettangolo verde richiama l’attenzione del direttore di gara e lo indirizza sulla panca leoncella: rosso per mister Marco Strappini.

Nella ripresa, replica del primo tempo e Minerva che esce a fermare Renzi dopo 18’. Quasi replica anche al 68’: stavolta è Cameruccio ad affondare sulla fascia e disegnare il cross, è ancora il colpo di Perri a centro area a spingere in porta il pallone del 2-0. La Jesina non rischia nulla, nel recupero Minerva para su Filipponi.

Jesina – Atletico Azzurra Colli 2 – 0

Jesina (3-4-1-2): Minerva; Tiriboco, Lucarini, Mistura; Giovannini, Garofoli, Zagaglia, Cameruccio; Nazzarelli (16’ st Paolucci); Perri (44’ st Guerri), Jachetta (39’ st Barchiesi). All. Strappini

Atletico Azzurra Colli (4-3-1-2): Marani; Nervini (32’ st Gagliardi), Sosi, Filipponi, Vallorani; Santoni (16’ st Giorgio), Alfonsi, Cancrini (32’ st Albanesi); Jachini; Filiaggi (25’ st Ingredda), Renzi. All. Amadio

Arbitro: Gallo di Bologna

Reti: 23’ pt e 23’ st Perri

Note: ammoniti Giovannini, Renzi; espulso 37’ pt mister Strappini; corner 2-4