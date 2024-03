Eccellenza, esame Castelfidardo per la capolista. Derby d’alta quota Maceratese-Montefano

ANCONA – Ecco il quintultimo turno del campionato di Eccellenza, poi la sosta. Domenica 17 marzo si scende in campo, si tornerà in azione successivamente il 7 aprile, in seguito a due settimane di break.

La capolista Civitanovese vuole riposarsi in vetta, ma per farlo deve superare l’esame Castelfidardo. La primissima inseguitrice Montefano, a sua volta, è impegnata sul campo della Maceratese, per un derby d’alta quota che si preannuncia scoppiettante.

La bagarre, totale, della zona playoff prosegue imperterrita: il Chiesanuova accoglie il Montegranaro e si tratta di scontro diretto, il Montecchio Gallo, che non può più sbagliare, muove verso Montegiorgio, l’Urbino riceva una Jesina che vuole uscire dal tunnel. In coda, spicca lo scontro salvezza Azzurra Colli-Sangiustese VP. Urbania-Tolentino completa il palinsesto insieme a Osimana-Monturano.