Eccellenza, la Civitanovese rallenta e il Montefano ne approfitta

ANCONA – Il Montefano riduce il gap che lo separa dalla vetta di Eccellenza. I viola di mister Nico Mariani rispettano il pronostico della vigilia, si impongono 2-0 sul Monturano e si portano a -2 dalla Civitanovese. La capolista, impegnata nel big match sul campo del Montecchio Gallo, rallenta e non va oltre lo 0-0. Quando mancano cinque turni al termine del girone di ritorno, il discorso primo posto è più aperto che mai.

E occhio al Chiesanuova, corsaro a Jesi. I biancorossi, terzi, rifilano un secco 3-0 alla Jesina, che non esce da una crisi di risultati preoccupante. Non sbaglia, nemmeno, l’Urbino. I ducali, quarti, sbancano Tolentino 1-0. Termina in parità, invece, l’attesissimo derby di giornata tra Castelfidardo e Osimana (1-1). I fidardensi scendono così al quinto posto, a braccetto con Montegranaro e Maceratese. I gialloblu impattano 1-1 con l’Urbania, i biancorossi superano 3-0 la Sangiustese VP e, ora più che mai, possono permettersi di sognare i playoff. Non si fanno male Montegiorgio e Azzurra Colli nello scontro salvezza (1-1).