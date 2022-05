ANCONA – La penultima giornata di Eccellenza Marche è in arrivo. Si gioca domenica 8 maggio alle 16.30, in contemporanea su tutti i campi.

Il big match è quello tra Vigor Senigallia (già in Serie D) e l’Atletico Ascoli, seconda forza del torneo che deve necessariamente difendere questa posizione di classifica. Al Bianchelli non ha mai vinto nessuno quest’anno, i piceni devono provarci. Altra sfida clou è quella tra Fossombrone e Azzurra Colli, dove in palio c’è una grossa fetta di playoff. La Jesina, anch’essa dentro la griglia degli spareggi promozione, fa visita al Montefano. La Sangiustese spera in qualche passo falso e si prepara a far visita al Grottammare, già retrocesso in Promozione. Come il Servigliano, che riceve un Fabriano Cerreto a caccia di punti importanti per evitare i playout.

Nei bassifondi della graduatoria, spicca lo scontro diretto tra Porto Sant’Elpidio e Biagio Nazzaro. Completano il programma gare di Eccellenza Marche: Marina-Urbino e Valdichienti Ponte-Urbania. Riposa l’Atletico Gallo.