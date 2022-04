Calcio Eccellenza Marche, Azzurra Colli e Atletico Ascoli cercano conferme. Il Fossombrone fa visita alla Biagio

Turno di riposo per la capolista Vigor Senigallia che si augura di ricevere buone notizie per avvicinare sempre di più il traguardo Serie D

ANCONA – Turno infrasettimanale in arrivo per il campionato di Eccellenza Marche. Domani – mercoledì 20 aprile – si torna in campo. Tutte le gare scattano alle ore 16.30, tranne Jesina-Urbino che è prevista alle 18.

Azzurra Colli e Atletico Ascoli cercano conferme importanti, rispettivamente contro Valdichienti Ponte (in trasferta) e il fanalino di coda San Marco Servigliano a domicilio. I ragazzi di mister Peppino Amadio occupano il secondo posto in classifica (47 punti) e sono inseguiti da Atletico Ascoli (46) e Fossombrone (46), quest’ultima fa visita a una Biagio Nazzaro alla pazza ricerca di punti salvezza. Chi riposa è la Vigor Senigallia (58), la capolista si augura di ricevere buone notizie per avvicinare sempre di più il traguardo Serie D.

L’Atletico Gallo è un’altra formazione chiamata a proseguire il proprio momento positivo e riceve il Porto Sant’Elpidio. Il Montefano, la squadra più in forma del torneo, è ospite di una Sangiustese che deve necessariamente tornare a sorridere. Completano il programma gare di Eccellenza Marche: Jesina-Urbino, Fabriano Cerreto-Marina e Urbania-Grottammare.