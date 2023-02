Eccellenza, adesso è fuga vera per l’Atletico Ascoli. Colli e Fossombrone si annullano

ANCONA – L’Atletico Ascoli vola e comanda sempre di più il campionato di Eccellenza. I piceni prevalgono 2-0 nel testacoda disputato sul campo del Porto Sant’Elpidio, salendo a +5 sull’Azzurra Colli seconda.

Le due inseguitrici principali impattano tra loro, Fossombrone-Colli termina 0-0 ma non sono mancate le occasioni per entrambe le corazzate. Non ne approfitta il Montefano, che non va oltre lo 0-0 a Marina. Sorride invece la Jesina, che piomba in zona playoff battendo l’Urbino 1-0.

Battuta di arresto per l’Osimana che scopre la rinascita del Valdichienti Ponte, i calzaturieri espugnano 2-1 dopo un periodo complicatissimo. Nelle zone più basse della classifica, c’è il Castelfidardo che continua a stupire: battuto il Chiesanuova a Treia, con il punteggio di 2-1. Tre punti di platino (anche) per la Maceratese, che interrompe la striscia del Fabriano Cerreto (2-0). Blitz della Sangiustese, pirotecnico 3-2 con l’Atletico Gallo.