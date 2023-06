Calcio, Eccellenza Marche a 16 squadre: manca solo l’ufficialità per il Monturano Campiglione

ANCONA – Il presidente del Comitato Regionale Marche, Ivo Panichi, è stato chiaro: il campionato di Eccellenza 2023/2024 sarà composto da 16 formazioni. Al momento ne contiamo 15, con il Monturano Campiglione che attende alla finestra.

Azzurra Colli, Castelfidardo, Chiesanuova, Civitanovese, Jesina, Montecchio Gallo, Maceratese, Montefano, Montegiorgio, Osimana, Sangiustese, Tolentino, Urbania, Urbino e Valdichienti Ponte sono certe di partecipare. Manca ancora però l’ufficialità riguardante la fusione tra Montecchio e Atletico Gallo, ma la neonata società ha già provveduto a comunicarla tramite i social. Appena arriverà la nota ufficiale degli organi competenti, ecco che si libererebbe il posto del Gallo, che verrà subito garantito al Monturano Campiglione, ovvero alla formazione sconfitta dall’Urbania nello spareggio dei playoff di Promozione. In caso contrario, ma non sembra ci siano possibilità, Montecchio e Atletico Gallo saranno due realtà distinte e Monturano in Promozione.