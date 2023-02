Calcio Eccellenza, mancano otto giornate: la capolista all’esame Atletico Gallo

L'Atletico Ascoli cerca l'allungo decisivo in terra pesarese. Il Colli non può perdere ulteriore terreno ed è ospite del fanalino di coda

ANCONA – Mancano otto giornate al termine del campionato di Eccellenza, compreso il turno di domenica 26 febbraio.

La capolista Atletico Ascoli è attesa dal super esame Atletico Gallo, l’inseguitrice Azzurra Colli desidera un passo falso dei cugini e non può perdere ulteriore terreno, deve solo vincere sul campo del fanalino Porto Sant’Elpidio. Anche Fossombrone e Montefano restano in agguato: i biancoazzurri ospitano il Castelfidardo, per i viola derby con la Maceratese in terra biancorossa.

Il Marina cerca il bis con l’Urbino, Jesina-Chiesanuova è un bivio per entrambe. Completano il turno di Eccellenza: Sangiustese-Valdichienti Ponte, derbyssimo, e Osimana-Fabriano Cerreto.