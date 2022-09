I big match non mancano nel palinsesto della prima giornata del massimo campionato regionale. Punti pesanti già in palio

ANCONA – Eccellenza, si parte col botto. Il massimo campionato regionale ritornerà a regalare spettacolo da domenica 11 settembre. Tutti i match scatteranno alle ore 15.30, tranne Maceratese-Atletico Gallo (15).

È proprio la sfida tra biancorossi e rossoblu uno dei primissimi big match della stagione 2022/2023. La Rata ha ambizioni, e non potrebbe essere altrimenti considerando il blasone della piazza. Il Gallo, dal suo canto, ha allestito una rosa veramente di spessore. Il discorso non cambia per la sfida tra Jesina e Atletico Ascoli, le due formazioni che si sono affrontate nella finalissima playoff di Eccellenza pochi mesi fa, dove prevalsero i piceni e le polemiche.

Fari puntati anche sulla sfida Fossombrone-Fabriano Cerreto, altre due società candidate a recitare ruoli di spessore. Completano il palinsesto della prima giornata di Eccellenza: Porto Sant’Elpidio-Osimana, Castelfidardo-Azzurra Colli, Chiesanuova-Montefano, Urbino-Valdichienti Ponte, Marina-Sangiustese.