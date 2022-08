Calcio Eccellenza, l’Azzurra Colli sta crescendo. Stallone: «C’è ovviamente da migliorare»

Il sodalizio piceno si prepara al debutto stagionale, fissato per domenica contro i cugini dell'Atletico Ascoli. Subito sfida da ex per Petrucci

COLLI DEL TRONTO – La nuova Azzurra Colli prosegue il suo periodo di rodaggio, quando mancano pochi giorni al debutto ufficiale. Nello scorso weekend, i piceni hanno superato 4-1 il Castel di Lama in amichevole, offrendo buoni spunti al nuovo trainer Nico Stallone. Domenica 4 settembre si farà sul serio, è prevista la gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, contro i cugini dell’Atletico Ascoli.

«Sono molto soddisfatto della fase offensiva dei ragazzi – commenta il tecnico Stallone -, c’è da migliorare in quella difensiva, facendo più attenzione. Petrucci è un grande calciatore, farà sicuramente la differenza». Il mister dell’Azzurra Colli cita quindi il nuovo acquisto, il colpo last minute che ha fatto impazzire di gioia i tifosi rossoblu. Andrea Petrucci è arrivato dall’Atletico Ascoli, vanta un curriculum prestigioso e sembra già essersi ambientato bene: «Per me Stallone è come un secondo padre – dice -, mi ha già allenato in passato e sono contento di ritrovarlo. Qui mi sento già a casa, sono entrato a far parte di una bellissima famiglia. Prometto ai tifosi che giocheremo con il coltello fra i denti».

Domani – mercoledì 31 agosto -, è prevista l’ultima amichevole pre-season contro l’Atletico Centobuchi (ore 18,45).