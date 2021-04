SENIGALLIA – È il difensore Alex Marini a caricare l’ambiente in casa Vigor Senigallia.

Domenica 11 aprile ripartirà il campionato d’Eccellenza e i rossoblu ospiteranno allo stadio Bianchelli l’Atletico Gallo (ore 16). Sarà questo il match di cartello del girone A.

Marini, leader della retroguardia e spalla di capitan Vitali, si affaccia così sul ritorno in campo: «Ci stiamo allenando al massimo, siamo consapevoli che la condizione fisica non sarà subito ottimale ma sarà fondamentale partire bene. Ci attendono dieci finali e dovremo limitare il più possibile gli errori. Domenica si inizia e affronteremo subito una squadra tra le più ambiziose come il Gallo. Ogni società però si è rinforzata e tutte le gare saranno da prendere con le pinze».

Esperto e ambizioso, Marini preferisce però non sbilanciarsi troppo sui possibili traguardi della Vigor: «Non voglio fare proclami, sono dell’idea che la verità la dica sempre il campo e finalmente il manto verde tornerà a parlare. Non trovo nemmeno giusto che veniamo, a detta di tanti, considerati i favoriti. E’ normale che le nostre prestazioni rubarono l’occhio a inizio anno ma ora si è voltata pagina. Stavamo andando forte però si è azzerato tutto. Si parte tutti da zero e dovremo essere bravi fin da subito a riproporre le buone prestazioni dei primi mesi. Il nostro obiettivo resta affrontare ogni sfida al massimo, cercando di ottenere il miglior risultato possibile».