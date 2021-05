Calcio Eccellenza, la Vigor Senigallia fa visita alla capolista Forsempronese

Questo il big match dell'ultima giornata del girone d'andata e in palio ci sono punti pesantissimi per entrambe le formazioni. Appuntamento per domenica 9 maggio

SENIGALLIA – Continua la rincorsa verso i playoff della Vigor Senigallia. I rossoblu, reduci dal brillante successo col Montefano, sono chiamati a ripetersi sul campo della capolista Forsempronese, domenica 9 maggio alle 16,30.

Il sodalizio di patron Franco Federiconi occupa il terzo posto del girone A di Eccellenza e dista 4 lunghezze dal duo in vetta Forsempronese-Anconitana. Nell’ultima giornata del girone d’andata ci sono in palio punti pesantissimi.

Il Team Manager della Vigor Graziano Morsucci presenta così la sfida: «Ci attende una partita importante, come tutte del resto in un campionato così corto. Ogni match è una finale, sono frasi queste ripetute più volte ma mai come in questo periodo assumono il vero significato del termine. I punti a disposizione sono pochi e bisogna prenderne il più possibile. Ci manca qualcuno? Lo aspetteremo, ma andiamo avanti con i ragazzi arruolabili, convinti che possiamo dire la nostra».

Sarà difficile vedere in campo Lazzari, stesso discorso per Enrico Nacciarriti. Da escludere la presenza di capitan Vitali, fermo ai box dall’inizio della ripartenza. Mister Aldo Clementi ha già dimostrato domenica scorsa che può comunque sopperire alle tante assenze, e vanta un reparto offensivo in splendida forma. I quattro assi d’attacco, che rispondono ai nomi di Denis Pesaresi, D’Errico, Pierfederici e Carsetti, sono andati tutti in gol contro Mastronunzio e soci.

Completano il turno Montefano-Anconitana e Gallo-Jesina. Forsempronese-Vigor sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook Fossombrone Calcio.