Jesina, caccia al riscatto con il Valdichienti

JESI – La Jesina di mister Marco Strappini cerca il riscatto – domani domenica 21 novembre alle 14,30 – nel ritorno al Carotti, dopo la sconfitta patita nell’ultimo turno in casa della Sangiustese. I leoncelli ricevono il Valdichienti Ponte, fresco di cambio in panca con mister Dario Bolzan che ha sostituito, dopo la sconfitta interna ad opera del Porto Sant’Elpidio, Daniele Marinelli.

Squadra ambiziosa quella che viene a far visita ai leoncelli, con esperte conoscenze di lunga data come gli ex Samb e Matelica Borgese e Titone o l’ex Fermana Comotto, che nell’ultima gara è però uscito alla mezz’ora del primo tempo. Pesante per l’avvio di campionato del Vadichienti Ponte il brutto infortunio subito dall’ex leoncello Papa, attaccante che era partito alla grande a suon di gol in questo torneo.

Nella Jesina, il dubbio della vigilia è l’acciaccato under Garofoli. Rientrato fra i disponibili Jachetta, contro la Sangiustese messo fuori gioco all’ultimo da malanno.

Designato a dirigere l’incontro Romario Gorreja di Ancona, assistenti Andrea Aureli di San Benedetto del Tronto e Nicolo Bruscantini di Macerata.

Possibile acquistare in prevendita presso la segreteria dello stadio Carotti i biglietti ancora domani dalle 10 alle 12. In seguito botteghini aperti dalle 13,30.