Jesina, dal mercato arriva Alessandro Rossi

Ex Vis Pesaro, oltre 330 presenze e 50 gol fra Serie D e Eccellenza, il neo leoncello copre la casella del regista e uomo d'ordine di centrocampo. In vista l'allenamento congiunto dell'11 agosto al Carotti con l'Aurora Treia, senza pubblico

JESI – La Jesina ufficializza l’innesto di Alessandro Rossi, centrocampista classe 1989. Rossi, oltre 330 presenze e 50 reti fra Serie D e Eccellenza, sarà a disposizione di mister Marco Strappini, come regista e uomo d’ordine di centrocampo.

Dopo il primo “allenamento congiunto” del precampionato a Sarnano con la Fermana – finito 6-1 per i canarini, formazione di Serie C, dopo che i leoncelli avevano chiuso in vantaggio per il primo tempo (gol di Perri su rigore)- mercoledì prossimo 11 agosto alle 18 al Carotti la Jesina incrocerà in amichevole l’Aurora Treia, squadra di Promozione. Occasione che non può ancora essere aperta al pubblico.

Quanto al neo leoncello Rossi, ha vestito la maglia della Vis Pesaro in due occasioni -fra il 2009 e il 2011 in Eccellenza e in Serie D dal 2015 al 2018- affrontando più volte la Jesina da avversario.

In Serie D ha giocato con Voghera e Cuneo fra 2007 e 2009. Poi l’Eccellenza a Montegranaro, Città di Castello, Fossombrone, Urbania, Vismara e Atletico Gallo Colbordolo, il rientro alla Vis Pesaro nel 2015, ancora Eccellenza negli ultimi tornei: prima all’Atletico Gallo Colbordolo, poi all’Urbania. Infine, nella stagione alle spalle, l’esperienza nel torneo interno della Repubblica di San Marino.