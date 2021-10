Inciampa la Jesina, al Carotti passa l’Urbania

Primo stop per i leoncelli, che incassano due reti in un quarto d'ora e non riescono più a riaprire la gara. Finale in dieci per gli uomini di Strappini, causa il rosso a Garofoli

JESI – Primo stop in campionato per la Jesina, affondata al Carotti dall’Urbania.

Micidiale uno-due in un quarto d’ora degli ospiti: all’11’ Cusimano sorprende la linea di difesa di casa e, dopo la respinta di Minerva, Fraternali è sul pallone per insaccare lo 0-1; al 14’ Cusimano centra l’incrocio dal limite per l’eurogol dello 0-2. Nel mezzo per la Jesina c’è il tiro a lato di Zagaglia (12’), al 18’ ci prova Sampaolesi in acrobazia ma con palla alta. Al 19’ rischiano i leoncelli: incursione di Cantucci in area, rimpallo con cuoio sulla mano di Mistura ma si prosegue. Jesina confusa e poco aggressiva, tutt’altro l’Urbania che fra recuperi e ripartenze domani per mezz’ora. Nel finale di tempo crescono i leoncelli: sugli sviluppi di un corner, colpo di testa in angolo di Mistura, Ducci si salva con l’aiuto del palo (42’).

Si riparte. Per la Jesina dentro Perri che chiama alla parata Ducci (56’) ma la Jesina rischia ancora al 58’: Zagaglia giù, si prosegue, contropiede Urbania con Faternali davanti a Minerva che gli nega la rete, poi Cantucci spara alto. La Jesina ci prova con le conclusioni sporche di Barchiesi (70’) e Perri (72’) controllate da Ducci, poi resta in dieci per il rosso a Garofoli per l’entrata su Cantucci. Al 77’, su corner, Lucarini non trova lo specchio e non la riapre.

Jesina- Urbania 0-2

Jesina (3-5-2): Minerva; Lucarini, Mistura, Martedì; Sampaolesi (30’ st Brocani), Garofoli, Rossi, Zagaglia, Tiriboco (8’ st Nazzarelli); Jachetta (8’ st Perri), Barchiesi. All. Strappini

Urbania (4-3-3): Ducci; Aluigi, Renghi, Temellini, Cantucci (44’ st Hoxha); Cusimano, Giovannelli, Catani; Bicchiarelli (37’ st Sema), Fraternali, Lucciarini (39’ st Calabresi). All. Sartini

Arbitro: Lotito di Cremona

Reti: 11’ Fraternali, 14’ Cusimano

Note: ammoniti Renghi, Mistura, Giovannelli; espulsi 28’ st Garofoli per gioco scorretto; corner 6-6; spettatori 300 circa