Jesina, tanti big a riposo e 3-1 nel test coi Portuali Ancona

JESI – Nuovo test amichevole per la Jesina, al Polisportivo Cardinaletti con i Portuali Ancona, squadra di Promozione. Con diversi big a riposo, i leoncelli chiudono 3-1, rimontando l’iniziale svantaggio con una doppietta di Mistura.

Mister Marco Strappini deve lasciare fuori dai giochi Moretti, Lucarini, Jachetta, Perri e Zagaglia. Nel corso del primo tempo sostituzioni precauzionali anche per Cameruccio e Garofoli.

Portuali – fra i pali l’ex Jesina Tavoni– avanti con Gioacchini più rapido di tutti in area al 24’, al 26’ c’è l’1-1 in mischia di Mistura. Poi nervi tesi in campo e qualche minuto di stop per placare gli animi.

Nella ripresa dopo 3’ è ancora Mistura colpire per il 2-1, al 68′ il 3-1 su iniziativa personale di Nazzarelli.

Jesina – Portuali Ancona 3-1

Jesina: Anconetani (1’ st Minerva); Brocani (17’ st Sampaolesi), Mistura, Martedì; Giovannini, Longhi (13’ st Paolucci), Rossi (26’ st Giorgetti), Garofoli (24’ Tiriboco), Cameruccio (36’ Domenichetti); Barchiesi, Nazzarelli (23’ st Guerri). All. Strappini

Portuali Ancona: Tavoni (1’ st Talevi); Severini (1’ st Palazzi), Savini (1’ st Nisi), Rinaldi (1’ st Gambelli); Susini (1’ st Foresi), Mascambruni (1’ st Bozzi), Sassaroli (1’ st Caroti), Moretti (1’ st Pelosi); Marzioni (1’ st Lucci), Mossotti (1’ st Lanari), Gioacchini (1’ st Cola). All. Ceccarelli

Arbitro: Rossini di Jesi

Reti: 24’ Gioacchini, 26’ Mistura, 3’ st Mistura, 23’ st Nazzarelli