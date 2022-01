Calcio, l’Eccellenza regolarmente in campo il giorno dell’Epifania. Dalla Promozione in giù slittamento di due settimane

ANCONA – È un calcio che cambia, slitta (in alcune categorie, ma non in quella di rango superiore) e prova a non piegarsi alla pandemia. Il Comitato regionale Marche, riunito nel consiglio direttivo svoltosi nel pomeriggio odierno (3 gennaio), ha ratificato la decisione di far proseguire regolarmente il campionato di Eccellenza (in campo il giorno dell’Epifania, giovedì 6 gennaio) e di posticipare di due settimane i tornei dalla Promozione in giù (che ripartiranno dunque nel weekend del 23 gennaio) e di quattro quelli giovanili con scivolamento dei calendari.

Nel dettaglio, la Figc marchigiana ha previsto moduli diversi a seconda delle categorie, ma ha anche stabilito i criteri per i recuperi delle sfide saltate causa Covid e dei posticipi. Novità anche per la Coppa Marche e per il mondo del calcio a cinque.

Calcio regionale

Eccellenza maschile e femminile (campionati di interesse nazionale) – I calendari restano invariati con ritorno in campo come da programma ufficiale.

Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria (campionati dilettantistici) – Ripartenza il 23 gennaio 2022 (ovvero venerdì 21 e sabato 22 gennaio) con scivolamento delle date dei calendari di due settimane.

Attività giovanile, compresi campionati Juniores – Ripartenza il 06 febbraio 2022 (ovvero sabato 05 febbraio 2022) con scivolamento delle date dei calendari di quattro settimane. Si evidenzia che sono vietati i tornei (anche quelli già approvati), gare amichevoli e allenamenti congiunti.

Gare di recupero e posticipi

Le gare di recupero e posticipi dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si svolgeranno, Covid permettendo, nelle date già programmate, mentre quelle relative ai campionati Juniores, Allievi e Giovanissimi regionali, programmate in date antecedenti al 10 gennaio saranno disputate alle date fissate; quelle fissate in data posteriore al 10 gennaio sono rinviate ad altra data.

Gare di Coppa

La Coppa Italia di Eccellenza, terminerà con la gara di finale in data e luogo da fissare. Le date relative alle ultime fasi e alla finale della Coppa Italia di Promozione, della Coppa Marche di Prima e Seconda Categoria verranno portate a conoscenza quanto prima.

Calcio a cinque

Serie C1 e serie C femminile (campionati di interesse nazionale) – Ripartenza il 21-22 gennaio 2022.

Serie C2 e serie D (campionati regionali e provinciali) – Ripartenza il 21-22 gennaio 2022.

Attività giovanile (Under 21, 19, 17 e 15) – Ripartenza il 05-06 febbraio 2022. Anche in questo caso vietati tornei, amichevoli e sedute congiunte.

Iplex Finals Cup 2022 – Il programma delle finali di Coppa di calcio a 5 resta invariato rispetto a quanto già ufficializzato (PalaSavelli di Porto San Giorgio 06-09 gennaio 2022)