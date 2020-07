Calcio, Eccellenza: il Marina preleva l’under Altobello dal Frosinone

MARINA – Prosegue l’allestimento della rosa per il Marina in vista del prossimo campionato di Eccellenza Marche 2020-2021. La società di calcio biancoazzurra di mister Nico Mariani ha ufficializzato, nelle scorse ore, l’arrivo di un under molto forte per la categoria. Si tratta di Francesco Altobello, classe ’01, proveniente dalla primavera del Frosinone dove ha militato nell’ultima stagione.

Centravanti di 188cm, 17 reti all’attivo nell’ultimo campionato Primavera prima della sospensione per via del Coronavirus, Altobello rappresenta un profilo già pronto nonostante la giovane età.

Recanatese doc, è cresciuto nell’Ancona 1905 prima di passare al Frosinone. Nel suo palmares vanta, a sedici anni, l’essere riconosciuto tra i migliori Under 16 d’Italia.

Arriva a Marina per far bene e per non far rimpiangere il bomber Riccardo Pierandrei, protagonista assoluto nella scorsa stagione, approdato alla Biagio Nazzaro Chiaravalle.