Calcio Eccellenza, Gambini racconta l’attesa della Vigor: «Ci auguriamo che venerdì sia il giorno decisivo»

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia attende ancora di scoprire se potrà ripartire il campionato di calcio d’Eccellenza.

Sono passati giorni, settimane e addirittura diversi mesi ma stentano ancora ad arrivare notizie per quanto riguarda il massimo campionato regionale. In casa rossoblu cresce l’attesa e inequivocabilmente aumentano anche i dubbi sulle possibilità di tornare in azione.

È spuntata una nuova data in queste ultime ore, quella del prossimo venerdì 5 marzo. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha dichiarato infatti che si arriverà a una scelta definitiva durante il prossimo Consiglio federale che si svolgerà appunto venerdì.

Il centrocampista Nicola Gambini ci racconta le sensazioni in casa Vigor: «Attendiamo fiduciosi, sperando che venerdì sia finalmente il giorno in cui conosceremo il nostro futuro. C’è tanta voglia di ripartire e grande consapevolezza su quali obiettivi tenteremo di raggiungere qualora venga ufficializzata la ripartenza. Abbiamo tutte le carte in regola per concludere il campionato nelle zone di vertice, ci sarebbe veramente da divertirsi».