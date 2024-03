Eccellenza, fuga della Civitanovese. Il derby dice Rata

ANCONA – La Civitanovese comanda sempre di più in Eccellenza. Complice il rinvio di Osimana-Montefano (si giocherà mercoledì 6 marzo ma la sede resta un rebus), i rossoblu di mister Sante Alfonsi ne approfittano per fuggire a +5 sul Montefano. La capolista batte 1-0 la Sangiustese VP.

L’Urbino rallenta e perde terreno dalla vetta. I ducali cedono in casa contro un Castelfidardo sempre più sorprendente. I biancoverdi si impongono 2-0, irrompono in zona playoff e agganciano il tandem Montegranaro–Urbino al quarto posto. Ciò in seguito (anche) al pari a reti bianche tra Azzurra Colli e Montegranaro. Sorride, quindi, il Chiesanuova, che rifila un 3-1 al Montegiorgio e torna al terzo posto solitario.

In coda, non conosce limiti la crisi della Jesina. I leoncelli cedono 1-0 sul campo del Monturano e si riapre totalmente il discorso salvezza. Tutte possono ancora sognare di mantenere la categoria. Per quanto riguarda il big match della 24° giornata, lo vince la Maceratese, che batte il Tolentino all’inglese. I biancorossi alimentano le speranze playoff, tramontate (quasi) definitivamente per i cremisi. Pari e patta nell’altro derby domenicale tra Urbania e Montecchio Gallo (1-1).