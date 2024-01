Eccellenza, prove di fuga per Chiesanuova e Civitanovese

ANCONA – In Eccellenza, Chiesanuova e Civitanovese sanno solo vincere. Le due formazioni, già campioni d’inverno, stanno continuando a convincere anche nel girone di ritorno. Si è conclusa la seconda giornata, poche le sorprese ma diverse le vittorie pesanti.

Pesantissima quella del Chiesanuova, in rimonta, con la capolista capace di ribaltare la Sangiustese VP, imponendosi 3-2 in trasferta. Non è da meno la Civitanovese, che supera all’inglese l’Osimana, una delle formazioni più in forma del momento ma che doveva fare i conti con diverse assenze. Per i rossoblu di mister Sante Alfonsi si trattava dell’esordio nel 2024, visto che nello scorso weekend la gara di Urbino è stata rinviata per nebbia. Ecco che la Civitanovese potrebbe, quindi, agganciare o addirittura superare il Chiesanuova a parità di gare. Il distacco è di solo un punto.

A reggere il passo delle due battistrada c’è il Montefano, che a fari spenti è (come da anni ormai) lassù a recitare un ruolo da protagonista. I viola passano 1-0 a Montegiorgio e continuano a sognare. Blitz da incorniciare anche quello della Jesina, che rilancia le proprie quotazioni playoff vincendo 1-0 sul campo dell’Azzurra Colli, il fanalino di coda. Male anche il Monturano, tra le formazioni nei bassifondi, la matricola cade 1-0 in casa dell’Urbania.

Tre pari a reti bianche negli altri incontri Montecchio Gallo-Tolentino, Montegranaro-Castelfidardo e Maceratese-Urbino.