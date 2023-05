Il Fossombrone vince i playoff di Eccellenza Marche: ora c’è la semifinale nazionale

FOSSOMBRONE – Il Fossombrone esulta e continua a sognare la Serie D, i biancoazzurri vincono la finale playoff di Eccellenza Marche. L’incornata del solito Riggioni regala l’1-0 con cui i biancoazzurri eliminano l’Atletico Gallo.

Esulta nel dopo gara mister Michele Fucili: «Siamo stati molto bravi a portarci subito in vantaggio, per poi cercare di gestire l’incontro. Abbiamo perso un po’ di campo nella ripresa, ma era prevedibile, perché diversi miei giocatori hanno giocato questa partita e neanche avrebbero potuto farlo. Ora dobbiamo recuperare le energie, pensando subito al proseguo della stagione con un entusiasmo che deve spingere noi e tutta Fossombrone». L’avversario in semifinale nazionale sarà il Certosa, club che ha chiuso al secondo posto nel girone B laziale. Match di andata domenica 28 maggio (nelle Marche), ritorno domenica 4 giugno. Ancora valida la regola dei gol in trasferta.

Sponda Atletico Gallo, c’è il rammarico, mischiato all’orgoglio, di mister Gastone Mariotti: «Usciamo sconfitti da questa finale, sapevamo che non era assolutamente facile passare il turno. Abbiamo palleggiato, tenuto palla, restando attenti in ogni situazione tranne nell’occasione del gol. Volevo chiudere la mia esperienza a Gallo con un grande risultato, peccato perché ci tenevamo. Complimenti al Fossombrone e in bocca al lupo di cuore per la fase nazionale. Dispiace per i miei ragazzi e la società, io ci ho fatto l’abitudine a perdere le finali».

FOSSOMBRONE-ATLETICO GALLO 1-0

FOSSOMBRONE: Marcantognini, Camilloni, Procacci, L. Pandolfi, Urso (60’ Rosetti), Riggioni, Fraternali (70’ Palazzi), Conti, Pagliari (90’ Codignola), Bucchi, Battisti (83’ Mea). All. Fucili.

ATLETICO GALLO: Andreani (60’ Elezaj), Fr. Fabbri (60’ Costantini), Notariale (62’ Gaudenzi), Dominici, Nobili, Del Pivo, Giunti (79’ De Rose), Torelli, Sciamanna (86’ Fi. Fabbri), Peroni, Muratori. All. Mariotti.

ARBITRO: Marinoni di Lodi.

RETI: 13’ Riggioni.

NOTE: ammoniti Conti, Pagliari, Gaudenzi.