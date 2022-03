Calcio Eccellenza, il Fossombrone è sempre più vicino alla vetta. Il Marina rallenta la Vigor Senigallia

ANCONA – Quello di Eccellenza Marche è un campionato di calcio bellissimo. Il Fossombrone giusto una settimana fa era distante 8 punti dalla vetta occupata dalla Vigor Senigallia, ora il gap è di solo 3 punti.

Gli uomini di mister Michele Fucili bissano il successo nel recupero infrasettimanale, battendo questa volta il Grottammare. Risultato netto di 3-0 che costringe il tecnico Nico Stallone, appena arrivato a Grottammare per sostituire l’ex trainer Massimiliano Zazzetta, a cominciare con una sconfitta la sua avventura. Il Marina nel frattempo ferma la capolista Vigor Senigallia sull’1-1.

Nuovo e importante trionfo per l’Azzurra Colli, terza forza del torneo, capace di superare 1-0 un’Urbania che non sa più vincere. Come la Biagio Nazzaro, che perde ancora con la Sangiustese che passa 2-0. Altro pareggio a reti bianche per la Jesina che impatta con l’Atletico Gallo. Pure Fabriano Cerreto e Atletico Ascoli si dividono la posta in palio (1-1).

Riposava l’Urbino. Vincono Valdichienti Ponte, 5-0 a Servigliano, e il Montefano a domicilio 1-0 con il Porto Sant’Elpidio.