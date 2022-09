Calcio Eccellenza, Fossombrone e Fabriano Cerreto in vetta. Jesina e Atletico Ascoli, finalmente

ANCONA – Il Fossombrone e il Fabriano Cerreto raggiungono l’Osimana in vetta al campionato di Eccellenza a quota 7 punti. La Jesina e l’Atletico Ascoli, due delle grandi favorite, conquistano le loro prime vittorie.

Poche sorprese nella terza giornata del girone di andata, le big alzano la voce e iniziano a occupare le zone di vertice della graduatoria. La scena se la prende il Fossombrone, che regola 2-0 il Montefano e continua a mantenere la propria porta inviolata. Come l’Osimana, che impatta 0-0 sul campo dell’Atletico Gallo. Blitz del Fabriano Cerreto che passa 2-1 a Porto Sant’Elpidio.

Sorridono, finalmente, Jesina e Atletico Ascoli. I leoncelli battono l’ex capolista Azzurra Colli 2-0. Vittoria all’inglese anche per i piceni che espugnano Marina. Dilaga il Valdichienti Ponte a Castelfidardo, il grande ex Minella realizza una tripletta nel 4-1 finale. Prima sconfitta per il Chiesanuova, merito dell’Urbino che si impone 1-0. Pari e patta tra Maceratese e Sangiustese (1-1).