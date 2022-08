Fossombrone, che colpo: preso Del Sante. Conti: «Porta bravura ed esperienza»

FOSSOMBRONE – Il Fossombrone ha il suo nuovo centravanti, è Stefano Del Sante. L’ex calciatore professionista arriva per rinforzare il reparto avanzato del team di mister Michele Fucili, danneggiato negli scorsi mesi dagli addii di William Cecchini e Giovanni Barattini.

Il Fossombrone allora ha decisamente puntato in alto, assicurandosi un bomber del calibro di Del Sante. Classe 1987, è nato e cresciuto nel vivaio del Perugia, collezionando qualche apparizione in Serie B. Si trasferisce poi alla Fiorentina, in seguito al fallimento del club biancorosso. Esplode al Varese, in terza serie. Poi Pavia, Mantova, Vigor Lamezia, Juve Stabia e Ancona. Negli ultimi anni ha giocato in Serie D (con Prato, Forlì, Cannara e Bastia) ed Eccellenza. Nella scorsa stagione ha contribuito alla salvezza del Fabriano Cerreto, realizzando 7 reti dal suo arrivo durante il mercato invernale.

«Del Sante è un ottimo rinforzo – afferma Massimo Conti, centrocampista del Fossombrone -, ma non occorre che lo dica io, parla la sua storia da calciatore. La sua bravura da centravanti, mischiata alla sua esperienza, non possono che fare bene a una squadra giovane come la nostra». Conti si affaccia successivamente sulla stagione che sta per cominciare: «Sarà molto difficile, ci sono quattro o cinque candidate alla vittoria finale, ma noi vogliamo continuare a navigare nelle zone alte della classifica. A Fossombrone c’è entusiasmo, voglia di continuare a fare bene. Siamo un gruppo giovane, ma che ormai si conosce da quattro anni. I nuovi arrivati si stanno ambientando al meglio».

A lungo corteggiato da tante squadre blasonate, Conti alla fine è rimasto a Fossombrone: «Giocare qua, nella squadra della mia città, è un onore. La società è molto organizzata, ti permette di praticare calcio dilettantistico in modo molto professionale. In estate ho tentennato di fronte a un’offerta di categoria superiore, ma alla fine ha vinto la voglia di continuare il percorso intrapreso a Fossombrone. Mi trovo troppo bene con lo staff e i compagni».