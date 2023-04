Eccellenza, finale thriller: il programma della penultima giornata

Può succedere di tutto nel massimo campionato regionale. Match point per l'Atletico Ascoli che in caso di vittoria potrebbe approfittare di Osimana-Fossombrone

ANCONA – Lo scopriremo solo vivendo come finirà il campionato di Eccellenza. Può succedere di tutto, ma veramente tutto. Quando mancano 180 minuti al termine del girone di ritorno, quasi tutte le formazioni devono ancora raggiungere il loro obiettivo.

La penultima giornata è prevista domenica 16 aprile, tutte le gare in contemporanea alle ore 16,30. La capolista Atletico Ascoli riceve il Castelfidardo. In caso di successo e della contemporanea sconfitta del Fossombrone sul campo dell’Osimana, i piceni balzerebbero in Serie D. Ai piani alti, bivi importanti anche nelle gare Montefano-Urbino e Valdichienti Ponte-Azzurra Colli. L’Atletico Gallo ospita il Marina, con quest’ultimo che continua a sognare la clamorosa rimonta salvezza.

In chiave playout, si contendono punti pesanti Fabriano Cerreto e Chiesanuova, in terra cartaia. La Sangiustese vuole blindare la categoria e riceve la Jesina. Hanno poco da chiedere Maceratese e Porto Sant’Elpidio, una è ufficiosamente salva, l’altra è già purtroppo retrocessa in Promozione.