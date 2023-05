Calcio Eccellenza, la finale playoff si avvicina. Fossombrone o Gallo: chi continua a sognare?

L'ultimo atto degli spareggi regionali è previsto allo stadio Marcello Bonci, domenica 14 maggio. In palio un posto in Serie D

ANCONA – Chi vincerà i playoff di calcio di Eccellenza Marche? Fossombrone o Atletico Gallo? Domenica 14 maggio conosceremo la risposta. La finalissima regionale si gioca allo stadio Marcello Bonci di Fossombrone, con kick-off previsto alle ore 16,30.

QUI FOSSOMBRONE – Il direttore sportivo Marco Meschini: «La Serie D è un desiderio. Tempo fa era solo una speranza, poi da sognarlo a realizzarlo ce ne passa. Non siamo più una sorpresa dopo quattro anni trascorsi a questi livelli, nonostante un budget molto ristretto a differenza di tantissime altre concorrenti della categoria. Giocheremo contro una squadra ben costruita, allenata e amalgamata bene, nonostante il cambio generazionale estivo. Hanno puntato su tanti giovani interessanti».

QUI ATLETICO GALLO – Il mister Gastone Mariotti: «È un merito nostro e loro se domenica ci attenderà il pubblico delle grandi occasioni. Credo che nessuno penserà al doppio risultato favorevole. Gli episodi saranno decisivi, tatticamente ci conosciamo, vincerà chi sarà più bravo a non sbagliare, a cogliere l’attimo. La Serie D? È ovvio che i ragazzi faranno di tutto per andare più avanti possibile, vogliamo tanto vincere finalmente una finale. Ci proveremo».

Squalificato Germinale per il Fossombrone, il grande ex Barattini per il Gallo. Ai padroni di casa basterà anche pareggiare al termine degli eventuali supplementari. Chi passa se la vedrà con il Certosa, club di Eccellenza laziale, nella semifinale nazionale, con gare di andata e ritorno.