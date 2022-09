Calcio Eccellenza, fari puntati su Atletico Ascoli-Fossombrone. Testacoda Fabriano-Marina

I cartai ospitano i biancoazzurri, ancora a secco di punti in campionato. Il big match di giornata è quello tra piceni e metaurensi

ANCONA – Big match e testacoda nella quarta giornata di Eccellenza. Il campionato sta prendendo slancio e i punti cominciano a pesare, soprattutto per le candidate alla vittoria finale. Si gioca domenica, 2 ottobre.

Fari puntati su Atletico Ascoli-Fossombrone, con i pesaresi che potrebbero già tentare la prima fuga ai danni dei piceni. Oltre ai biancoazzurri, in vetta c’è anche il Fabriano Cerreto che ospita il Marina, per il più classico dei testacoda. La terza e ultima battistrada è l’Osimana, impegnata in un classico che finalmente ritorna, quello con la Maceratese.

La Jesina cerca conferme a Montefano, il Valdichienti Ponte con l’Atletico Gallo in casa. Chi deve riscattarsi è l’Azzurra Colli che riceve il Chiesanuova. Entrambe, sono reduci dalla prima sconfitta stagionale. Completano il programma gare di Eccellenza: Urbino-Castelfidardo e Sangiustese-Porto Sant’Elpidio.