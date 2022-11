Calcio Eccellenza, Fabriano Cerreto: si scalda la trattativa con Guido Di Fabio. Arriva lunedì?

L'ex Castelnuovo Vomano ha superato tutte le altre piste e potrebbe arrivare la prossima settimana in città

FABRIANO – Il Fabriano Cerreto ha il suo nuovo allenatore? Domani – sabato 12 novembre – sicuramente no, non ci saranno volti nuovi a guidare la squadra nella difficilissima trasferta sul campo del Valdichienti Ponte.

Lunedì potrebbe essere però la giornata giusta per l’annuncio di Guido Di Fabio, trainer navigato che si è contraddistinto nell’esperienza a Castelnuovo Vomano (Serie D). Di Fabio, abruzzese, ha già accarezzato l’idea di sbarcare nel campionato di Eccellenza marchigiano in estate, quando venne annunciato dalla Maceratese. Poi tutti sappiamo come terminò, brevemente, la storia con il club biancorosso.

Un nuovo capitolo del libro da allenatore di Di Fabio potrebbe scriversi con il Fabriano Cerreto, che ha esonerato il tecnico Francesco Farsi in settimana. La dirigenza ha puntato subito forte su mister Stefano Tiranti, ma l’ex Marina e il club non hanno trovato un accordo, restando pur sempre in ottimi rapporti. La pista Di Fabio si sta sempre più scaldando nelle ultime ore e potrebbe essere annunciato dopo il match di domani. Un match da vincere e che vedrà il preparatore dei portieri Luca Tamburini guidare Lispi e compagni.