FABRIANO – Il Fabriano Cerreto continua a rinforzarsi e a trattenere le sue pedine più importanti. I cartai hanno comunicato le conferme di Rinaldo Lispi, Elia Lattanzi e l’arrivo di Riccardo Lucarino.

Lispi è l’anima della retroguardia, classe 1987, l’esperienza del centrale difensivo è un punto di forza per la società e lo spogliatoio. Lattanzi, terzino destro del 2000, si avvicina a disputare la sua seconda stagione consecutiva con la maglia del Fabriano, dopo le esperienze con Pergolese e Montegiorgio. Anche Lucarino è un difensore centrale, classe 1993. Nato a Voghera, è reduce da una stagione in cui ha indossato le casacche di L’Aquila e Vergiatese. In carriera, ha raccolto 63 presenze in Serie D, militando nell’Acqui, Castellazzo, Lanciano, Vastogirardi, Roccella e Chieti.

Il Fabriano Cerreto dopo non aver brillato nell’ultima stagione – terminata comunque con una salvezza – sembrerebbe far sul serio, candidandosi a ricoprire il ruolo di outsider nel prossimo campionato di Eccellenza.