Eccellenza, ecco il calendario: c’è subito Chiesanuova-Tolentino

Le due formazioni si erano incontrate nella semifinale playoff della stagione scorsa, stravinta dai cremisi in trasferta

ANCONA – L’Eccellenza ha il suo calendario. Il Comitato Regionale Marche ha comunicato tutte le tappe del massimo campionato regionale. Super derby alla prima giornata tra Chiesanuova e Tolentino, la rincorsa del Montecchio Gallo ripartirà da Civitanova.

Si parte, come noto, domenica 7 settembre. Si andrà avanti di settimana in settimana fino a domenica 21 dicembre con la prima giornata del girone di ritorno di Eccellenza. Sosta natalizia e arrivederci a domenica 11 gennaio. Sosta lunga dopo le gare di domenica 22 marzo, si tornerà in azione domenica 12 aprile. L’ultimo turno è previsto domenica 26 aprile.

La prima giornata

Incroci interessantissimi per quanto riguarda il primo turno di Eccellenza. Spicca Chiesanuova-Tolentino, il remake della semifinale playoff di inizio maggio 2025, stravinta dai cremisi 0-4 che poi persero la finalissima in casa del Montecchio Gallo. A proposito, la rincorsa alla Serie D della grande favorita ripartirà in casa della Civitanovese.

Capitolo derby? Giusto un paio: Fabriano Cerreto-Jesina e Montefano-Sangiustese VP. La falsa Cenerentola Trodica, altra big, se la vedrà con un’altra neopromossa in Eccellenza, la Fermignanese. Il quadro della prima giornata è completato da: Urbino-Fermana, Osimana-Montegranaro e Urbania-Matelica.