Calcio Eccellenza, dopo la sosta c’è l’esame Colli per il Marina

Partita tosta per gli uomini di Nico Mariani, impegnati domani in casa alle contro i piceni. Più avanti i due recuperi delle sfide saltate causa Covid

MARINA DI MONTEMARCIANO – «Finalmente si ricomincia, speriamo nella maniera giusta». Attacca così il Marina – attraverso i propri social – per presentare la partita di domani, 6 gennaio, alle 14.30 contro l’Atletico Azzurra Colli. Le ultime settimane, specialmente quelle prima della sosta natalizia, non sono state semplici per gli uomini di Nico Mariani, considerato il cluster di positivi che si è abbattuto sulla squadra adriatica e una lenta fase di ripresa, di uomini e condizioni fisiche, in vista della seconda parte di Eccellenza.

C’è però un ultimo scoglio prima di dichiarare concluso il girone d’andata per il Marina: il Colli, appunto. Lasciando per il momento fuori i due recuperi da effettuare più avanti, con Biagio Nazzaro e Jesina, di cui scriviamo sotto. Per la sfida di domani il Marina ha recuperato qualcuno degli acciaccati, ma la rosa non sarà al completo. «La nostra squadra è alla ricerca di quel ritmo e quella efficacia che ci aveva visto brillare ad inizio campionato – scrive ancora il club biancoazzurro -. E a proposito di brillantezza, giovedì incontriamo forse la squadra più bella di questa prima parte di campionato. Sarà una partita difficile, ma i nostri ragazzi hanno promesso di riprendere a correre come un tempo».

Appuntamento al comunale ‘Le Fornaci’ alle 14.30, il Marina proverà a riprendere la corsa in Eccellenza contro un’avversaria fortissima, quale l’attrezzata compagine picena.

Recuperi

Con il comunicato di lunedì del Comitato regionale Marche, il direttivo ha confermato i recuperi dei turni di campionati saltati dal Marina durante il periodo di positività di alcuni suoi calciatori. Il 19 gennaio si giocherà la sfida con la Biagio Nazzaro, in quel di Chiaravalle. Mentre il 2 febbraio sarà il Marina a ricevere la Jesina. Due derby importanti per tutte e tre le formazioni dell’Anconetano.