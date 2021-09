Eccellenza, il derby è della Vigor Senigallia: rimontata la Biagio Nazzaro

CHIARAVALLE – Il derby è della Vigor Senigallia. In rimonta, gli uomini di mister Aldo Clementi passano 2-1 sul campo della Biagio Nazzaro. Decisivi Carsetti e D’Errico al fotofinish.

Gli ospiti partono meglio nella prima frazione, creando svariate occasioni ma peccando di precisione proprio nei momenti decisivi. Forti le proteste per un dubbio contatto in avvio, protagonista D’Errico che è stato atterrato in area di rigore ma per l’arbitro tutto regolare. I locali allora reggono l’urto e pochi minuti prima dell’intervallo passano avanti con Frulla al 37′. Si va al riposo sull’1-0 per la Biagio.

I ritmi calano inevitabilmente nella ripresa, complice il grande caldo e le gambe ancora pesanti dopo un mese abbondante di preparazione. Non ci sono occasioni nitide da segnalare nella prima parte di seconda frazione, ma è sempre la Vigor a controllare il gioco, rincorrendo perlomeno il gol del pareggio.

Nel finale però succede di tutto. Carsetti, subentrato nella ripresa, è glaciale dal dischetto e timbra l’1-1. Allo scadere, ci pensa D’Errico a regalare la prima vittoria stagionale alla Vigor: siluro da fuori area che si infila all’incrocio dei pali. E’ il gol del sorpasso, dei tre punti. Il derby rossoblu, dice Vigor Senigallia.