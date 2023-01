Eccellenza, quanti derby in arrivo: spiccano Maceratese-Valdichienti e Jesina-Fabriano

La capolista Atletico Ascoli fa visita al Chiesanuova, l'Urbino riceve l'Azzurra Colli. Marina-Osimana vale tanto per entrambe

ANCONA – Il campionato di Eccellenza entra sempre più nel vivo. La seconda giornata del girone di ritorno presenta diversi derby sentiti e delicati. Tutti in campo domenica, 15 gennaio.

Il Valdichienti Ponte cerca riscatto sul campo della Maceratese, la Jesina vuole tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico e ospita il Fabriano Cerreto. La capolista Atletico Ascoli fa visita al Chiesanuova per riprendere a macinare punti dopo un periodo non brillantissimo. Il Montefano è in agguato e sogna il blitz a Castelfidardo.

Il Fossombrone, tra le più in forma, accoglie la Sangiustese, sempre propensa a risalire la graduatoria. Completano il quadro di Eccellenza: Porto Sant’Elpidio-Atletico Gallo, Marina-Osimana e Urbino-Azzurra Colli.