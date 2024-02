Calcio Eccellenza, tanti derby in arrivo: Jesina, ti rialzi?

I leoncelli sono precipitati in zona playout e non riescono più a scappare. I cugini del Castelfidardo li accolgono al Mancini, si preannuncia un gran pubblico

ANCONA – Uno dei derby più belli del campionato di calcio di Eccellenza sta per andare in scena. Ancora una volta. Nel palinsesto dell’ottava giornata del girone di ritorno, spicca la sfida Castelfidardo-Jesina. In campo domenica 25 febbraio, come tutte le altre. I leoncelli devono necessariamente rialzarsi, sono precipitati in zona playout e non riescono più a vincere. I fidardensi sognano l’approdo in zona playoff, ma prima devono chiudere il discorso salvezza.

Non è questo l’unico derby di giornata. Montecchio Gallo-Urbino è un altro incrocio che mette punti pesanti in palio. In alta quota. Discorso identico per Montefano-Chiesanuova, rispettivamente seconda e terza forza del torneo. La capolista Civitanovese muove verso Montegiorgio. La Maceratese, in ripresa, è ospite del Montegranaro.

Completano il programma di Eccellenza, le sfide: Azzurra Colli-Urbania, Sangiustese VP-Osimana e Tolentino-Monturano.

CLASSIFICA ECCELLENZA: