Calcio Eccellenza, davanti si rallenta: ne approfitta l’Atletico Gallo

ANCONA – Si rallenta ai vertici del campionato di calcio di Eccellenza. Quando mancano cinque turni al termine della stagione, è tutto ancora aperto e la graduatoria si accorcia sempre di più.

La capolista Atletico Ascoli viene raggiunta all’ultimo respiro dalla Sangiustese (1-1), guadagnando comunque un punto sulla inseguitrice Fossombrone. I biancoazzurri perdono il big match casalingo con la Jesina 1-0, scivolando a due lunghezze dalla vetta. Ne approfitta l’Atletico Gallo che si prende il terzo posto, a -4 dai piceni. La formazione di mister Gastone Mariotti si impone 2-1 sull’Azzurra Colli. Si annullano Osimana e Montefano, raggiunte dalla Jesina al quarto gradino della classifica dopo il 2-2 di Osimo. La lotta per i playoff riabbraccia il Valdichienti Ponte, che espugna il campo del Fabriano Cerreto 2-1.

Non si molla niente nei bassifondi. La Maceratese strappa tre punti d’oro con l’Urbino (1-0), salutando momentaneamente la zona playout. La sorpresa di giornata arriva da Porto Sant’Elpidio, il fanalino si regala la prima vittoria e un barlume di speranza battendo il Castelfidardo 1–0. Il Marina nel frattempo prosegue il suo tentativo di rimonta insperata, regolando il Chiesanuova con un secco 3-0. I biancoazzurri rientrano così in gioco per disputare un eventuale playout.