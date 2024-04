Eccellenza, la Civitanovese vince ancora e vede la Serie D

ANCONA – La Civitanovese è a un passo dal vincere il campionato di Eccellenza. La capolista difende il primato vincendo sul campo del Monturano Campiglione imponendosi 3-0. Festa rimandata, però, per merito del Montefano, che resta a -2. I viola rifilano un perentorio 4-0 all’Azzurra Colli e continuano a sperare quando manca una sola giornata al termine del campionato. La Civitanovese, domenica prossima (28 aprile) ospiterà la Jesina, il Montefano farà visita all’Urbania.

Fuori dai giochi il Chiesanuova, che non va oltre lo 0-0 con l’Urbino e resta al terzo posto, a -4 dalla vetta. Entrambe, però, festeggiano il pass aritmetico per i playoff. Al contrario del Castelfidardo, che perde in casa con il Montegiorgio 2-1. I fidardensi, nella peggiore delle ipotesi, saranno costretti a strappare almeno un punto all’ultima giornata in casa del Colli. Il Montecchio Gallo, quindi, tiene accese le proprie (minime) speranze, sbancando 3-1 il campo della Sangiustese VP.

In fondo alla classifica di Eccellenza, non mancano le sorprese. La Jesina getta via la possibilità di scappare a +10 sul penultimo posto, pareggiando 2-2 con l’Urbania, già salva. Il Montegiorgio si prende il quartultimo gradino e a oggi disputerebbe il playout in casa. Il Monturano resta ultimo. La Sangiustese VP scala terzultima e l’Azzurra Colli resta penultima.

I risultati delle altre gare: Osimana-Maceratese 4-2 e Tolentino-Montegranaro 1-0.