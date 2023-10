Calcio Eccellenza, Civitanovese-Urbania vale la vetta: Urbino col Montegiorgio

ANCONA – Scontri diretti e volti nuovi nel campionato di calcio di Eccellenza. Se Civitanovese, Urbania e Urbino comandano la classifica dopo cinque turni, c’è chi non è contento dell’avvio e ha deciso di cambiare guida tecnica.

In settimana, Azzurra Colli, Montegranaro e Tolentino hanno optato per esonerare i propri allenatori. I piceni, ultimi in classifica senza vittorie, si sono separati da mister Nico Stallone, che pochi mesi fa fu capace di conquistare un sorprendente posto playoff, riabbracciando il trainer Peppino Amadio, vecchia conoscenza rossoblu. I cremisi hanno sollevato dall’incarico Roberto Buratti, al suo posto siederà momentaneamente il vice Ettore Ionni, almeno fino al match di Coppa con la Maceratese, previsto mercoledì 18 ottobre, come comunicato dal club. Più sorprendente l’esonero di Gianfranco Zannini, ormai ex allenatore del Montegranaro sesto in classifica. L’esperto mister forse paga delle divergenze con la società, non tanto i risultati.

Nel frattempo, tutto pronto per la sesta giornata, prevista domenica 15 ottobre. Due delle tre leader si sfidano: c’è Civitanovese-Urbania e vale la vetta. L’Urbino, anch’essa capolista, ospita il Montegiorgio, ancora alla ricerca del primo hurrà. Come l’Azzurra Colli che fa visita alla Maceratese. La sorpresa Castelfidardo è accolta dal Chiesanuova. Completano il programma gare di Eccellenza: Monturano-Montecchio Gallo, Jesina-Sangiustese VP, Osimana-Montegranaro e Montefano-Tolentino.