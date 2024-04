Eccellenza, la Civitanovese ti saluta: capolavoro rossoblu, è Serie D!

CIVITANOVA MARCHE – La Civitanovese vince il campionato di Eccellenza davanti a oltre 4.000 tifosi. Capolavoro dei rossoblu, di mister Sante Alfonsi, che conquistano la Serie D al termine di una stagione meravigliosa e di un lungo testa a testa con il Montefano. Decisiva la vittoria interna con la Jesina, 1-0, grazie al rigore di Spagna.

Il Montefano chiude al secondo posto, nonostante la sconfitta di Urbania 2-0. I viola se la vedranno con l’Urbino nel primo turno dei playoff, coi ducali che confermano il quinto gradino dopo il 2-2 con l’Osimana. L’altra semifinale di girone sarà Chiesanuova–Castelfidardo. I biancorossi, terzi, non vanno oltre l’1-1 col Montecchio Gallo, i fidardensi sbancano il campo dell’Azzurra Colli 1-0, conquistando il pass all’ultima curva.

Non ancora completo il quadro playout in Eccellenza. Azzurra Colli e Monturano (0-0 in casa della Maceratese) chiudono all’ultimo posto, a pari punti. Sarà, quindi, spareggio in campo neutro per evitare la retrocessione diretta in Promozione. La vincente dello spareggio disputerà il playout in casa della Jesina. L’altro spareggio-salvezza sarà Montegiorgio–Sangiustese VP.

GLI ALTRI RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA DI ECCELLENZA: Montegranaro-Sangiustese VP 3-1 e Montegiorgio-Tolentino 0-0.