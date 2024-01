Calcio Eccellenza, si riparte col botto: Chiesanuova-Maceratese e Urbino-Civitanovese

ANCONA – Come avevamo salutato l’Eccellenza nel 2023? Regnava e regna l’equilibrio alla vigilia della prima giornata del girone di ritorno, prevista domenica 7 gennaio 2024. Chiesanuova e Civitanovese guidano la classifica, a ruota l’Urbino a -1, Montecchio Gallo, Montegranaro e Montefano a -2, Jesina a -3, Castelfidardo e Tolentino a -4. Nove squadre in quattro punti: si riparte praticamente da zero, o quasi.

Le due battistrada del campionato di Eccellenza sono subito messe a dura prova: il Chiesanuova accoglie la Maceratese, ferita dalla recentissima finale di Coppa persa con l’Osimana, la Civitanovese muove invece verso Urbino, terza forza del torneo.

Con una classifica così corta, ci sono anche altre sfide che valgono i piani alti, ovvero Castelfidardo-Montecchio Gallo e Montefano-Montegranaro. Può continuare a sorprendere la Jesina, sulla carta favorita nella gara interna col Montegiorgio. L’Osimana cerca la svolta in campionato con l’Urbania, discorso identico per la Sangiustese VP sul campo del Tolentino. Completa il palinsesto, lo scontro salvezza tra Monturano e Azzurra Colli.