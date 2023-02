Calcio Eccellenza, il Chiesanuova inguaia Urbino e rivali. Nuovo turno nel weekend

ANCONA – Eccellenza, si salvi chi può. Il Chiesanuova strappa una vittoria fondamentale sul campo dell’Urbino e accorcia la classifica ai piani bassi. I biancorossi si aggiudicano il recupero della diciottesima giornata 1-0, grazie al guizzo di Mongiello. Tre punti preziosi che consentono il sorpasso ai danni di Castelfidardo e Fabriano Cerreto, nonché l’aggancio alla cugina Maceratese.

Domenica 12 febbraio si torna in campo per il ventunesimo turno del campionato di calcio di Eccellenza. Il Chiesanuova cerca conferme nello scontro salvezza con il Castelfidardo, l’Urbino vuole il riscatto facendo visita alla Jesina. La capolista Atletico Ascoli è ospite del fanalino Porto Sant’Elpidio, per il più classico dei testacoda. Le due principali inseguitrici si sfidano in terra pesarese, c’è Fossombrone-Azzurra Colli.

Completano il programma gare di Eccellenza: Atletico Gallo-Sangiustese, Maceratese-Fabriano Cerreto, Marina-Montefano e Osimana-Valdichienti Ponte.